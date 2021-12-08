دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة في جمهورية العراق الشقيق، ظهر اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الحادث الإرهابي، مُشدداً على وقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في جمهورية العراق الشقيق، مُعرباً عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين انفجار البصرة الإرهابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.