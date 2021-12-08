السعودية تنفي علاقة مواطن موقوف بباريس بقضية خاشقجي

كشفت السفارة السعودية لدى فرنسا، الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن السفارة السعودية لدى فرنسا بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً.
كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية جمال خاشقجي، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة.
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