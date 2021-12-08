الصحة العراقية تعلن التوقف عن استخدام البلازما فى علاج مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الصحة العامة فى العراق رياض عبد الأمير - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن وزارة الصحة أوقفت العمل بمعالجة مرضى كورونا بطريقة البلازما؛ منذ توفر علاجات فايبارافير وارمتسيفير وغيرها من العلاجات.

وأضاف عبد الأمير، أن هذه الطريقة ليست ضارة، إلَّا أن منظمة الصحة العالمية من خلال بحوثها تبين لها أنه لا يوجد دليل على تحسن المرضى، لكنَّ الكثير من المشاهدات لدى الأطباء الاختصاصيين يرون عكس ذلك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من "كوفيد-19" فى علاج المرضى، وقالت "لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم فى البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعى".