جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الصحة العامة فى العراق رياض عبد الأمير - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن وزارة الصحة أوقفت العمل بمعالجة مرضى كورونا بطريقة البلازما؛ منذ توفر علاجات فايبارافير وارمتسيفير وغيرها من العلاجات.
وأضاف عبد الأمير، أن هذه الطريقة ليست ضارة، إلَّا أن منظمة الصحة العالمية من خلال بحوثها تبين لها أنه لا يوجد دليل على تحسن المرضى، لكنَّ الكثير من المشاهدات لدى الأطباء الاختصاصيين يرون عكس ذلك.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من "كوفيد-19" فى علاج المرضى، وقالت "لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم فى البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العراقية تعلن التوقف عن استخدام البلازما فى علاج مصابى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.