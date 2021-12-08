ارتفاع ضحايا حادث تفجير البصرة إلى 16 بين قتيل وجريح

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الإدارة المحلية فيها، الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، وتعهدت بالقصاص من الجناة بعد كشف خطوط أولية تقود إلى منفذى التفجير.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الأمنية العليا بالعراق أسعد العيدانى أعرابه عن أسفٍه لهذا الاستهداف الإرهابى الغادر الذى أصاب البصرة الآمنة، وراح ضحيته قتلى وجرحى، من المواطنين العزل.. قائلا" نعلن الحداد ثلاثة أيام، ونتقدم بأحرِ التعازى والمواساة لأهالى الضحايا،ونعاهدهم أن القصاص العادل من المجرمين سيكون قريبا وسنقف على كل حيثيات وتداعيات وأسباب هذا الانفجار الغاشم والجبان".

فيما نقلت الصحيفة عن قائد عمليات محافظة البصرة اللواء الركن على الماجدى، قوله أن هناك خيوطا أولية ستقود لمنفذى الانفجار الذى شهدته المحافظة أمس واعدا أهالى البصرة بالكشف عن كل تفاصيل الجريمة بوقت قريب.

من جانبها، قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين إن جهاز مكافحة الإرهاب، كشف عن خطط جديدة ستغير الواقع الأمنى للمناطق التى ينشط بها تنظيم داعش الإرهابى، وفيما حدد أسباب تكرار الخروقات الأمنية فى محافظة كركوك، رأى خبير استراتيجى، إن تنظيم داعش الإرهابى فى تكتيكه الجديد يستثمر الثغرات بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان قوله إن داعش الإرهابى يحاول خلال هذه الفترة القيام بعمليات إرهابية، غايتها وظاهرها الكسب والترويج الإعلامى، وأيضا هو يستفيد من تواجده فى مناطق وعرة وذات تضاريس صعبة جدا.