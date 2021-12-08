إيرلندا الشمالية ترصد أول ثلاث إصابات بـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (إندبندنت) الإيرلندية أنه تم تأكيد ثلاث حالات، حالتان منها فى نفس المنزل فى منطقة بلفاست الكبرى وحالة ثالثة غير متصلة فى منطقة ترست إيسترن ساوث.
وأضافت أن جميع الحالات الإيجابية الثلاث لها روابط بالسفر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، مع تأكيد الوزارة أنه لا يوجد مؤشر حالى على انتقال الإصابة على نطاق أوسع.
وقال الوزير الأول بول جيفان إن الوزراء سيجتمعون غدا الخميس، بينما وصفت نائبة الوزير الأول ميشيل أونيل الأنباء بأنها "مقلقة، ومن الأهمية القصوى اتباع إرشادات الصحة العامة".
وقال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور مايكل ماكبرايد: "هذا تطور كنا نتوقعه ونستعد له منذ أن علمنا لأول مرة بمتغير أوميكرون"، وأكد أن هذا ليس وقت الذعر، ولكن وقت الحذر المستمر، قائلًا: "نحن فى انتظار المزيد من البيانات حول هذا المتغير الجديد ومدى تهديد الصحة العامة الذى يمثله".
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