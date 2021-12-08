أولاف شولتز مستشار ألمانيا الجديد بأغلبية أصوات البوندستاج

انتخب البرلمان الألمانى" البوندستاج " أولاف شولتز مستشارًا بأغلبية 395 صوتًا، وسيؤدي اليمين الدستورية كمستشار اتحادي جديد في البوندستاج .
وبهذه النتيجة أسدل الستار على نهاية حقبة أنجيلا ميركل، وبدء تحالف ائتلاف حركة المرور ، حيث تم انتخاب السياسي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارًا تاسعًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية، و حصل على 395 من 707 أصواتًا في اقتراع سري في البوندستاج يوم الأربعاء.
سيكون شولز رابع مستشار للحزب الديمقراطي الاشتراكي بعد ويلي برانت وهيلموت شميدت وجيرهارد شرودر. فور انتخابه ، سيقدم له الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير شهادة التعيين في قصر بلفيو، ثم يتعين على شولتز أن يؤدي اليمين الدستورية في البوندستاج، وبتعيين الوزراء الستة عشر من قبل الرئيس الاتحادي ، سيكتمل تشكيل الحكومة بعد عشرة أسابيع من الانتخابات الفيدرالية في 26 سبتمبر.
و وفقًا لـ "Phoenix" ، يحصل أولاف شولتز على دعم من عائلته في يوم انتخاب المستشار، حيث تتواجد زوجته بريتا إرنست ووالديه وأقاربه وشقيقه في البرلمان.
من جانبه يرى عمدة برلين المنتهية ولايته مايكل مولر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن الحكومة الفيدرالية الجديدة تواجه مهامًا كبيرة، حيث قام عضو البوندستاج بتسمية أهم التحديات وهى المناخ وحماية البيئة والهجرة والسياسة الخارجية .
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