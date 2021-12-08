رابط إنشاء الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد اللازم لعمل استمارة الشهادة الإعدادية 2021 office365.emis.gov.eg

نتابع معكم أعزائنا الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي في جميع أنحاء الجمهورية رابط إنشاء الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، وهذا حيث يحتاجه كل طالب وطالبة وهذا عن التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2022، حيث أصبحت الاستمارات الخاصة بالشهادات الإعدادية والثانوية في مصر إلكترونية، وهذا في إطار توجه الحكومة المصرية إلى ميكنة كافة المعاملات ومنها المدرسية، فتابعوا معنا أعزائنا الطلاب.

وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن أن تسجيل بيانات التلميذ وهذا في استمارة الصف الثالث الاعدادي بالنسبة للتعليم العام أو التعليم الأزهري هذا العام الدراسي 2021 / 2022 سيكون إلكترونيا، وهذا عبر المواقع التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لذلك.

حيث تتوجه الحكومة المصرية بشكل عام وخاصة وزارة التربية والتعليم إلى الميكنة، وهو جعل كل العمليات الخاصة بالتسجيل والاستمارات تتم بشكل إلكتروني، وهذا توفيرا لوقت ومجهود الطلاب والمعلمين، فبدلا أن يذهب الطالب إلى المدرسة ليقوم بتعبئة الاستمارة وتقديمها والوقوف في طوابير كبيرة، يقوم الطالب بملئ الاستمارة إلكترونيا عوضا عن ذلك.

الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

ومن ضمن أهم الأشياء المطلوبة قبل ملئ استمارة الشهادة الإعدادية هو امتلاك الطالب أو الطالب الحساب المدرسي الإلكتروين الموحد الخاص بهم، والبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب لن يتم استعماله فقط في استمارة الشهادة الإعدادية، ولكن سيحتاجها الطالب حتى نهاية الثانوية، لذا يجب عليكم حفظه جيدا.

طريقة انشاء حساب الطالب الموحد office365.emis.gov.eg

ويمكن لحضراتكم عمل حساب الطالب بكل سهولة وبساطة وهذا عبر موقع offic365 الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: