الأحوال الجوية تغلق عدد من موانئ مصر.. تحذير لـ48 ساعة

أعلنت عدد من الموانئ في مصر تعليق الملاحة البحرية وإغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجويّة، الأربعاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجويّة المصرية قد أعلنت إنَّ عدد من المحافظات المصرية تشهد حالة من الطقس غير المستقر لمدة 48 ساعة مقبلة، بدأت الثلاثاء وتنتهي بنهاية الأربعاء.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال "الجو مائية" وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وأكدت الهيئة أن حالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 لـ 4 أمتار، ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية، والرؤية 2 كم، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

على الجانب الآخر، قررت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية.

ورفعت الموانئ المصرية درجة الاستعدادات القصوى ومتابعة الرصد الجومائي بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، تعليق حركة الملاحة البحرية بميناء البرلس، بينما رست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

وناشدت المحافظة جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

وكان مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجويّة المصرية، محمود شاهين، قد قال إنَّ حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها مصر سبّبت اضطرابا في الملاحة البحرية في مسطّح البحر المتوسط.

وأوضح أنَّ ارتفاع الأمواج وصل ما بين 4 لـ 5 أمتار، بحسب تصريحاته لموقع "دوت الخليج".

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامّة للأرصاد الجويّة أنَّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت استمرار نشاط الرياح على كافة أنحاء مصر، مثرة الرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، مسببة اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.