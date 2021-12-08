رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بانتخاب شولتز مستشارا جديدا لألمانيا

وأعربت دير لاين فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم، عن تطلعها للعمل مع "شولتز" من أجل أوروبا قوية، كما تمنت له بداية جيدة وتأمل فى مواصلة التعاون المشترك بثقة من أجل أوروبا قوية.
وكان البرلمان الألمانى قد انتخب، فى وقت سابق من صباح اليوم، الاشتراكى الديمقراطى "أولاف شولتز" البالغ من العمر 63 عامًا، مستشارًا جديدًا للبلاد، وذلك خلفًا للمستشارة المنتهية ولايتها "أنجيلا ميركل" بعد أن تربعت على حكم البلاد لمدة 16 عامًا.
يذكر أن 395 نائبًا صوتوا لصالح انتخاب "شولتز مستشارا" للبلاد، علمًا بأنه كان يحتاج للفوز بـ396 صوتًا من أصل 736 عضوًا فى البرلمان، حيث أصبح "أولاف شولتز" المستشار التاسع لألمانيا ما بعد الحرب.
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