الجامعة العربية تدعو إلى إعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية العربية

جدة - نرمين السيد - دعت جامعة الدول العربية إلى إعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية العربية لمراعاة ظروف جائحة كورونا، عبر الحفاظ على تدفقات الحركة السياحية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.





كما دعت إلى تشجيع السياحة الداخلية، وغيرها من الجهود فى هذا الاتجاه، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية فى افتتاح اجتماع الدورة (24) للمجلس الوزارى العربى للسياحة المنعقد اليوم بالجامعة العربية.

وقال خطابى: نجتمع اليوم بعد قرابة سنتين على ظهور فيروس كورونا، الذى تسبب فى زمن العولمة فى جائحة عابرة للحدود الجغرافية فى مخلفات غير مسبوقة، وخسائر مهولة للحركة السياحية فى العالم والقطاعات والخدمات ذات الصلة بها بما فى ذلك فى منطقتنا العربية.

وأضاف قائلا " أمام هذا الوضع، حرصت الأمانة العامة للجامعة العربية على إحكام التنسيق بين الدول الأعضاء، ومتابعة المبادرات المقدرة لكل من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدنى والاتحاد العربى للنقل الجوى من خلال فريق إدارة الأزمات فى التعامل الفعال مع تداعيات هذه الجائحة".

وأوضح أنه فى هذا السياق، تم اتخاذ مجموعة من التدابير بما فى ذلك وضع مبادئ استرشادية، لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الدورة 108 من شهر سبتمبر الماضى، علما أن هذا الموضوع حظى بنقاش مستفيض على مستوى المكتب التنفيذى وسيكون موضع توصية خاصة.

وطالب بإعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية العربية من قبيل الحفاظ على تدفقات الحركة السياحة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، وتشجيع السياحة الداخلية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ونهج نظم سياحة بديلة تستفيد من إمكانات التحول الرقمى، وتطوير المنتجات السياحية، بما يعكس تنوع وثراء محيطنا العربى.

كما طالب باستشراف آليات مستقبلية للعمل الجماعى العربى فى مجال السياحة بما فى ذلك تحديث الاستراتيجية العربية فى الحقل السياحى، والانفتاح على التجارب الوطنية للدول الأعضاء بما يؤهل النسيج السياحى فى البلدان العربية لمرحلة ما بعد الجائحة.

وأعرب عن ثقته فى إن التصورات وأوراق العمل المعروضة على هذه الدورة ستشكل لبنة جديدة،على طريق تحقيق أهداف هذا المجلس فى الارتقاء بواقع السياحة العربية، كما أكد أهمية تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطينى فى ضوء الورقة المقدمة من دولة فلسطين، حول النهوض بالسياحة الفلسطينية وخاصة فى القدس الشرقية حماية لموروثها الروحى والتراثى والعمرانى.

وأشار إلى التطلع لتتويج أعمال هذه الدورة بتوصيات عملية كفيلة بالاستغلال الأمثل لمؤهلات القطاع السياحى، وتكريس إسهامه فى بلورة طموحنا الجماعى فى تحقيق التنمية المستدامة.