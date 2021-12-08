مقتل إرهابيين من داعش بضربة جوية لطيران الجيش العراقى

جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن مقتل إرهابيين اثنين من داعش.



جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن مقتل إرهابيين اثنين من داعش. جاء ذلك بضربة جوية لطيران الجيش فى منطقة الكسار بالأنبار، وفقا للوكالة الوطنية العراقية.

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