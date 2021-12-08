البرلمان الألمانى ينتخب أولاف شولتز مستشارا جديدا خلفا لأنجيلا ميركل

جدة - نرمين السيد - وحصل شولتز على 395 صوتا، من أصل 707 أصوات، وذلك مقابل 303 ضد ذلك وستة امتنعوا عن التصويت، بينما ألغيت ثلاث أصوات.

وافتتحت رئيسة البرلمان الألمانى بيريل باس جلسة البرلمان الألمانى المهمة اليوم؛ للتصويت على اختيار المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتز بعد أن نجح حزبه الحزب الاشتراكى الديمقراطى بالفوز بنتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل ائتلاف حاكم يضم حزب الخضر والحزب الليبرالى الحر بجانب حزبه الحزب الاشتراكى الديمقراطى وهو ما يعرف بائتلاف (إشارة المرور) حيث يرمز لألوان الحزب الثلاثة.

واستهلت رئيسة البرلمان افتتاح الجلسة بشكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مسيرتها طيلة 16 عاما مدة توليها منصبها مستشارة لألمانيا، والذى أعقبه تصفيق حاد للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، حيث استمر التصفيق الحار دقائق متواصلة ذلك بحضور المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر وكافة أعضاء البرلمان الألمانى البوندستاج.

ويأتى تصويت البرلمان الألمانى على اختيار أولاف شولتز مستشارا جديدا لألمانيا الاتحادية بعد أن تم التوقيع بالأمس على وثيقة الائتلاف الحكومى الذى يضم الحزب الاشتراكى الديمقراطى حزب أولاف وحزب الخضر والحزب الليبرالى الحر.

وقاد أولاف شولتز (63 عاماً) حزبه الاشتراكى الديمقراطى للفوز فى الانتخابات البرلمانية، والآن يخلف ميركل فى تولى المستشارية، وهو محام يعرف دهاليز السياسة جيداً، فقد شغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المالية، كما أنه كان رئيسا لحكومة ولاية هامبورغ، وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور فضلا عن قضايا المناخ والصحة.