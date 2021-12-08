أردوغان: من الممكن أن نلتقي مع المسؤولين الإسرائيليين

لمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى إمكانية بحث العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وقال أردوغان، إنه من “الممكن في الفترة المقبلة أن نلتقي مع المسؤولين الإسرائيليين”، مضيفا أنه “يجب أن نكون حسّاسين في الملفّ الفلسطيني، ونحن نعرف أن لإسرائيل حساسيات تماماً كما لدينا، لكن من الممكن أن نحلّ هذه القضايا معاً”.

وأضاف أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع صحفيين أتراك الليلة الماضية قبيل عودته من قطر إلى تركيا، تعليقا على البيان الذي صدر من مجلس أوروبا بخصوص المسجونين في تركيا عثمان كافالا وصلاح الدين ديميرتاش، نحن لا نعترف بقرارات المحكمة الأوروبية بحقوق الإنسان بخصوص هذين الشخصين، مشيرا إلى أن قرارات هذه المحكمة لا تعنيه، وأياً كانت العقوبات، التي يريد المجلس الأوروبي اتخاذها في هذا الإطار فليتّخذها، وهذا الأمر لا يهمّنا.

وأكد الرئيس التركي، أنه لا يؤمن بالفائدة المرتفعة، لأنها تزيد الغنيّ غنى، والفقير فقراً، موضحا أن الفائدة المنخفضة ستخفّض لاحقاً نسب التضخّم، وهذا سينعكس إيجاباً على الأسعار وإيجابيا للمستثمرين والاستثمار، مشددا على أنه سيعاقب المحتكرين والاستغلاليين والمٌرابين الذين يستغلّون الأوضاع الاقتصادية ويرفعون الأسعار ، وبعد انتهاء مناقشات الموازنة للعام القادم في البرلمان، سنزيد من العقوبات بحقّهم.

وتابع، لا مشكلة لدينا في احتياطي الدولار لدى البنك المركزي، الآن لدينا في البنك المركزي 124 مليار دولار.

وأشار إلى أن الشركات التركية والقطرية تواصل العمل مع حركة طالبان لتشغيل مطار كابل.

وتمنى أردوغان “ألا يزيد التوتّر بين روسيا وأوكرانيا”، وقال إن بلاده “مستعدة للقيام بدور الوساطة بينهما”.