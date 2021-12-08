برلمان ألمانيا يختار مستشار جديد للبلاد
يصوت البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على اختيار زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشاراً لأكبر قوة اقتصادية أوروبية خلفاً للمستشارة أنغيلا ميركل التي شغلت المنصب لـ16 عاماً.
وتمكن شولتز من الفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أيلول/سبتمبر ونجح أيضاً في تشكيل ائتلاف حكومي غير مسبوق بدون أي عقبة مع حزب الخضر والليبراليين.
ويرى متابعون شولتز يستلهم من أسلوب ميركل حتى أنه يقلدها في الإيماءات، إلى درجة أن صحيفة "تاتس" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحورة" من المستشارة الألمانية.
ونجح شولتز في فرض نفسه رغم أنه لا يزال غير معروف كثيرا بالنسبة للألمان أنفسهم.
لا تتوافر أي سيرة للمستشار المقبل، رغم أنه شغل مناصب وزارية مرات عدة وكان رئيساً لبلدية هامبورغ، ثاني مدن ألمانيا.
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