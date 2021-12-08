أخبار اليمن : عالميا.. 5 ملايين و260 ألف حالة وفاء بكورونا

عالميا.. 5 ملايين و260 ألف حالة وفاء بكوروناتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.261.473 شخصاً في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية أمس (الثلاثاء).

وتأكدت إصابة 265.805.280 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعد منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«كوفيد – 19»، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة، أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

سُجلت الاثنين 6112 وفاة إضافية و546.515 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1345 وفاة جديدة تليها روسيا (1182) ثم بولندا (505).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (789.745) والإصابات (49.278.724)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 615.744 وفاة (22.476.147 إصابة)، ثم الهند مع 473.757 وفاة (34.648.383 إصابة)، والمكسيك مع 295.313 وفاة (3.902.015 إصابة)، وروسيا مع 283.644 وفاة (9.864.845 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 611 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلغاريا (415) والبوسنة (390) ومونتينيغرو (371) والمجر (369) ومقدونيا الشمالية (368) ثم الجمهورية التشيكية (317).

سجلت أوروبا حتى الساعة 11.00 ت.غ الثلاثاء 1.548.384 وفاة من بين 86.890.487 إصابة، فيما سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 577.1.544 وفاة (46.842.822 إصابة)، وسجلت آسيا 906.048 وفاة (57.511.122 إصابة). وأحصت الولايات المتحدة وكندا معاً 819.524 (51.089.072 إصابة). وسجلت أفريقيا 223.969 وفاة (8.785.461 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 215.624 وفاة (14.386.389 إصابة)، وأحصت أوقيانيا 3347 وفاة (319.916 إصابة).وكالات

