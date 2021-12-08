مصرع رئيس الأركان الهندي بتحطم المروحية

أعلنت القوات الجوية الهندية مصرع رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات جراء تحطم مروحيته اليوم الأربعاء في جنوب البلاد.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية ونشر على صفحتها في "تويتر": "نبلغ بأسف شديد بأنه تم تحديد أن الكارثة أسفرت عن مصرع الجنرال بيبين راوات ومادهوليكا راوات (زوجته) و11 شخصا آخر كانوا على متن المروحية".
من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من بين 14 كانوا على متن طائرة هليكوبتر تقل رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في وقت سابق من هذا اليوم في جنوب الهند.
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