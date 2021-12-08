تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد إصدار ديسمبر جميع إصدارات لعبة GTA V الأصلية

تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد ، الآن وبعد طول أنتظار تم الإصدار الأحدث من لعبة GTA V للاندرويد تحديث أخر العام ديسمبر 2021. حيث ارتفعت نسبة البحث في الساعات القليلة الماضية عن كيفية تثبيت اللعبة الشهيرة بجميع إصدارتها المختلفة. كما أرتفع أيضا نسبة البحث عن متطلبات تشغيل GTA V APK علي الجوالات التي تعمل بنظام اندرويد. حيث أن جميع الإصدارات لها نظام تشغيل مخصص بمتطلبات خاصة منها الشروط المتوسطة والشروط التي تكون عائقا في تشغيل اللعبة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city وإصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي الجوالات الأندرويد. كما سنعرض أيضا المتطلبات الرسمية من شركة ROCK STAR GAME لتشغيل اللعبة بسلاسة بدون تقطيع على الجوالات. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد إصدار GTA: San Andreas

تتمتع شركة روك ستار جيم بشهرة واسعة وذلك بفضل إصدارات لعبة Grand Theft Auto بجميع إصدارتها. والتي أحدثت طفرة كبيرة في عالم تكنولوجيا الألعاب منذ صدورها على الأجهزة المكتبية. حيث كان نظام اللعبة مبني علي الانتهاء من المهام بدون علم الشرطة. وفي حالة علم الشرطة بما يحدث ستكون مطاردة دائمة. حيث هناك في أعلى الشاشة 5 قواضي على شكل نجوم. وبكل جريمة يقوم نظام اللعبة بإضاءة نجمة واحدة. حتى الوصول إلي النجمة الخامسة وهي أقصى أنواع الخطورة والمطاردات. كل ذلك في إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. ومع مرور السنوات قامت الشركة بإصدار أخر اكثر روعة وهو إصدار GTA: San Andreas الذي يعتبر أكثر الإصدارات شهرة وتصميم كبير وللتثبيت يجب قراءة الخطوات التالية.

الدخول على جوجل بلاي من الجوال الذي يعمل بنظام أندرويد.

ثم عن طريق البحث في جوجل بلاي بكلمة تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد .

. والآن بعد إظهار النتائج نقوم بالضغط على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

. بعد ذلك يجب الضغط علي سعر اللعبة والمقدر بــ30 ريال سعودي. أو بالمصري 130 جنيها. وذلك بالدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات البنك الائتمانية.

بعد إتمام عملية الدفع سيظهر زر التثبيت والآن سنضغط عليه وسوف يتم تثبيت GTA V APK سان أندرياس بنجاح.

شروط تشغيل GTA: San Andreas للاندرويد

تعتبر اللعبة لديها عيب وحيد وهو العائق الخاص بالمتطلبات. حيث تتطلب اللعبة متطلبات كبيرة تعمل علي الأجهزة غالية الثمن. فتخيب أمال مستخدمي اللعبة بعد الدفع تثبت اللعبة ولكن بدون أن تعمل علي الجوال. حيث تتطلب الكثير وذلك لتصميمها الخرافي الذي يستحق التجربة ولشروط تشغيل لعبة GTA V للاندرويد يجب قراءة الشروط التالية.

تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد تتطلب سعة تخزين 5 جبجا بايت كحد ادني وربما أكثر في حالة أستخدام اللعبة مرارا وتكرارا.

تتطلب سعة تخزين 5 جبجا بايت كحد ادني وربما أكثر في حالة أستخدام اللعبة مرارا وتكرارا. كما يجب أن يكون الجوال مدعوم بذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجا بايت لضمان تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بسلاسة.

بسلاسة. معالج الجوال من اكثر المتطلبات أهمية حيث يجب أن يكون من فئة الغالية ويجب أن يكون من فئة ثماني النواة ويفضل أن يكون سناب دراجون 865 وما يعادله.

كما يجب أن يكون معالج الرسوميات المخصص للشاشة أن يكون قويا لتشغيلها بأعلى جودة ممكنة.

تعمل أيضا اللعبة علي اندرويد 11 أو اندرويد 12 القادم بقوة.

تثبيت إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

يظل هذا الإصدار أكثر شهرة وربما يكون أكثر من إصدار GTA: San Andreas وذلك لأنه أكثر الإصدارات تثبيتا من قبل مستخدمي الألعاب الإلكترونية حيث تجاوز تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد فايس سيتي أكثر من 2 مليون عملية تثبيت في جوجل بلاي. حيث يبحث الكثير أيضا عن كيفية تثبيت أخر إصدار اللعبة إصدار ديسمبر 2021 والذي سنقوم بذكر خطوات تثبيته من خلال التالي.

يجب أيضا الدخول علي جوجل بلاي مثل تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

. وكتابة أسم لعبة Grand Theft Auto في شريط البحث أعلى الصفحة.

في شريط البحث أعلى الصفحة. كما يجب النقر علي GTA V APK فايس سيتي.

فايس سيتي. والدفع الإلكتروني وهي تعتبر أرخص إصدارات روك ستار جيم حيث يصل قيمة اللعبة 94 جنيه مصري. والمقدر بــ20 ريال سعودي.

بعد إتمام عملية الدفع من خلال بطاقات الأئتمان المتاحة سيظهر زر التثبيت فيجب النقر عليه وسوف تثبت اللعبة بنجاح.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي إصدار ديسمبر 2021

إصدار اخر العام من لعبة GTA V للاندرويد لا يتطلب الكثير من المتطلبات وهي في الأساس نفس المتطلبات للتحديثات السابقة لهذا الإصدار العظيم. كما تتطلب فايس سيتي متطلبات متوسطة وعكس متطلبات GTA: San Andreas الأكثر متطلبات علي مر تاريخ اللعبة. ولشروط تشغيل اللعبة يجب إتباع التالي.

سعة تخزين لعبة Grand Theft Auto: Vice city ثلاثة جيجا بايت فقط. فيجب توافرهم رسميا.

ثلاثة جيجا بايت فقط. فيجب توافرهم رسميا. كما تتطلب ذاكرة عشوائية 4 جيجا وهي الذاكرة الموجودة في معظم الجوالات الحالية.

كما يجب علي معالج الجوال أن يكون من إصدار رباعي النواة.

تعمل لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي علي نظام أندرويد 10.

عزيزي القارئ والذي يبحث عن تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد أخر إصدار تحديث ديسمبر 2021. لقد أستعرضنا كيفية التثبيت بالتفصيل لإصدارات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city. وشروط ومتطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.