كم رقم الاتصال على حساب المواطن الجديد.. وموعد صرف الدفعة 49 التي تغير توقيتها

كم رقم الاتصال على حساب المواطن من الأرقام الهامة لشريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لمتابعة تفاصيل الحصول على الاستحقاق النقدي باستمرار، خاصة أن حساب المواطن يتجدد صرفه كل شهر ميلادي، وحاليًا في صدد صرف الدفعة 49 شهر ديسمبر من حساب المواطن في السعودية، ولكن تغير موعد صرف الدفعة 49 من حساب الموطن عما هو معتاد كل شهر، مما جعل المستفيدين يتساءلون عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي.

كم رقم الاتصال على حساب المواطن

تساءل العديد من المستفيدين من دعم الاستحقاق النقدي عن رقم حساب المواطن المجاني. للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن وأليات التواصل المختلفة، وتحددت على النحو التالي:

رقم حساب المواطن السعودي 19912 للتواصل في أوقات الدوام الرسمي بين يومي الأحد والخميس، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

بوابة صوتك مسموع المتاحة على مدار 24 ساعة

بوابة حساب المواطن السعودي الرسمية على مدار 24 ساعة

رقم حساب المواطن على “تويتر” متاح 24 ساعة باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الحادية عشرة مساءً

موعد صرف دفعة ديسمبر حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 49 شهر ديسمبر، على أن تكون يوم الخميس المقبل 9 ديسمبر ويتم ذلك نتيجة أن موعد صرف حساب المواطن الرسمي المحدد يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يتزامن هذا اليوم مع إجازة رسمية وهو يوم الجمعة من كل أسبوع، لذا تم تقديم المعاد، وبناءً عليه تساءل المستفيدين من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 49 الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

شروط حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن عددًا من الشروط للحصول على الاستحقاق النقدي لعل أبرزها الآتي:

المتقدم سعودي الجنسية.

عمره أكثر من 18 سنة.

إرسال جميع لمستندات والوثائق الخاصة بالمستفيد.

إرسال وثيقة الإيجار للتأكد من عدم امتلاك المستفيد من ملكية بيع وإيجار في السكن.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق برقم الاتصال على حساب المواطن الجديد.. وموعد صرف الدفعة 49 التي تغير توقيتها.