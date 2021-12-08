رقم الأمن العام الاستعلام 2022 وأبسط طريقة لمطالعة الترقيات على أبشر

رقم الأمن العام الاستعلام 2022 عن ترويجات السلامة العامة من الخدمات التى يرغبها الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية. فضلا عن الاستعلام عن الترقيات التى تتيحها وزارتي الداخلية والدفاع السعودية. لاسيما أن نظام الترقيات في الأمن العام يوفر زيادة في الرواتب والتقدير المهني وفق القانون السعودي. وبجانب إتاحة رقم الأمن العام الاستعلام 2022 إمكانية معرفة الترقيات على موقع أبشر وزارة الداخلية، وتأتى هذه الخدمة في إطار تعزيز رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. فضلا عن توفير الأمن العام الاستعلام عن معاملة 2022 كخدمة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بوزارة الخارجية أيضًا لحماية الوطن وحفظ سلامته من الجرائم والإرهاب، خاصة الزوار الذين يأتون من مختلف الدول لأداء مناسك الحج والعمرة فيمكنهم التواصل عبر رقم الأمن العام للاستعلام عن معاملة 2022 في أسرع وقت.

رقم الأمن العام الاستعلام 2022

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رقم الأمن العام الاستعلام 2022 عن الترقيات والرد على استفسارات المواطنين من خلال الرقم (920020405) أو التواصل عبر حساب الأمن العام السعودي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر“.

الاستعلام عن الترقيات على أبشر

وأتاح الأمن العام السعودي إمكانية الاستعلام عن الترقيات على منصة أبشر وزارة الداخلية من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على أبشر

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضافة رقم السجل المدني.

متابعة الاستعلامات الإلكترونية.

كتابة رقم الطلب الخاصّ بالمستعلم.

النقر على استعلام.

وجدير بالذكر أن في حالة الاستعلام عن الترقيات على أبشر وظهور النتيجة، في حالة الترقيّة يجب إرفاق المستندات اللازمة، والتوّجه بها إلى مركز الأمن العام داخل المملكة العربية السعودية في الموعد المحدد لذلك.

موقع أبشر

يعتبر موقع أبشر وزارة الداخلية من أكبر المواقع الخدمية في المملكة العربية السعودية والتى يسجل الدخول عليه العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة لتنفيذ خدماتهم والاستعلام عن الجوازات والخدمات الإدارية لجميع القطاعات الحكومية الإلكترونية، فيخدم الموقع 21 مليون مشترك، ويوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية ويتيح الخدمات بشكل مجاني على مدار 24 ساعة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق برقم الأمن العام الاستعلام 2022 وأبسط طريقة لمطالعة الترقيات على أبشر