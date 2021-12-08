انتاج أول لقاح نباتي في العالم ضد كورونا يظهر ”نتائج إيجابية للفعالية...



أصدرت شركتا أدوية كندية، بيانا، أمس الثلاثاء 7 ديسمبر"، يكشف أن أول لقاح نباتي مرشح في العالم ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته في الوقاية من متحور "دلتا".

وأوضح بيان شركتي "ميديكاغو" و"غلاكسو سميث كلاين" أن اللقاح كان فعالا بنسبة 75.3% ضد متحور "دلتا"، في المرحلة الثالثة من تجربة لقاح فيروس كورونا المستخلص من النبات، وهو أول مصل من نوعه يصل إلى مرحلة طلب الحصول على الموافقة على استخدامه.

وقالت كل من "ميديكاغو" و"غلاكسو سميث كلاين" إن اللقاح قدم "نتائج إيجابية للفعالية والسلامة" في المرحلة الأخيرة من التجارب.

وصرح توماس بروير، رئيس الصحة العالمية بشركة "غلاكسو سميث كلاين" في البيان أن جائحة "كوفيد-19" العالمية تواصل إظهار جوانب جديدة مع الهيمنة الحالية لمتحور "دلتا"، و"أوميكرون"، والمتغيرات الأخرى التي من المحتمل أن تتبعهم.

ويستخدم اللقاح تقنية تُعرف باسم الجزيئات الشبيهة بالفيروسات المنتجة في الخلايا النباتية، والتي تحاكي بنية الفيروس التاجي، لكنها لا تحتوي على مادة وراثية منه.