رقم مكتب الخطوط السعودية جدة بالعناوين.. وطريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية بسرعة

رقم مكتب الخطوط السعودية جدة بالعناوين، زاد الإقبال عليها بعد فتح باب الحجز للطيران والسفر من وإلى المملكة العربية السعودية. سواء بغرض السياحة أو أداء العمرة. وبالتالي يحتاج المقيمين في منطقة جدة إلى أرقام مكاتب الخطوط الجوية السعودية ومعرفة مواعيدها للحجز. وكذلك طريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية بسرعة إذ تطلب الأمر، ويأتى البحث عن رقم مكتب الخطوط السعودية جدة باعتبارها أهم وأبرز المدن السعودية لكونها منطقة سياحية جذبة ويهتم الكثيرون بزياراتها.

رقم مكتب الخطوط السعودية جدة

يحوي رقم مكتب الخطوط السعودية جدة المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية ويمكن مطالعتهم بالعناوين على النحو الآتي:

المكتب الرئيسي في جدة: 00966920022222.

أيام العمل: طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة

أوقات العمل: من 09:00 ص إلى 08:30 مساء ماعدا السبت من 10:00ص إلى 17:30 م

مكتب مبيعات التذاكر – مكتب الديوان الملكي: 00966920022222.

أوقات العمل: من 09:00 ص إلى 08:30م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

مكتب مبيعات التذاكر – مكتب حراء/ رجال: 00966920022222.

سوق حراء الدولي أوقات العمل: من 10:00 ص إلى 06:30 م .

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس الجمعة والسبت مغلق

رقم الخطوط السعودية في جامعة الملك عبدالعزيز (داخلي): 00966126400493.

داخل الجامعة أوقات العمل: من 08:00 ص إلى 16:00م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

مكتب فرعي – قصر السلام: 0096612610336.

داخل قصر السلام أوقات العمل: من 08:00 ص إلى 16:00م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

مكتب فرعي – القاعدة البحرية: 00966126090090.

داخل القاعدة البحرية

أوقات العمل: من 08:00 ص إلى 16:00م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

رقم مكتب السعودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي: 00966126698904.

داخل المبنى الإداري

أوقات العمل: من 08:00 ص إلى 16:00م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

مكتب مبيعات تذاكر المطار – مبنى الحجاج / مطار الملك عبدالعزيز الدولي: 00966126968301-8302

مبنى الحجاج

أوقات العمل: موسم الحج

قاعدة مطار الملك عبدالعزيز الجوية: 00966126963300.

داخل القاعدة الجوية

أوقات العمل: من 08:00 ص إلى 16:00م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

مكتب فرعي – قصر الملك عبدالله: 00966126963300.

داخل القاعدة الجوية أوقات العمل: من 08:00 ص إلى 16:00م

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس

شارع الروضة – الخالديةشارع الروضة – مجمع الخطوط السعوديةرقم الخطوط السعودية واتس

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طريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية

جاءت طريقة إلغاء حجز الخطوط السُّعُودية بواسطة خدمة العملاء على النحو التالي:

الاتصال على الخطوط السعودية الجوية للعميل. طلب إلغاء الحجز. توضيح رَقَم التَّذْكِرَة الخاصة به. إعلام الموظف باسم صاحب التَّذْكِرَة. إلغاء الحجز. إرسال رسالة على رَقَم الجوال الخاص بالعميل بتأكيد إلغاء الحجز.

وجدير بالذكر أن بعد ذلك يتم استرجاع قيمة التذكرة وتحسب قيمة التذكرة وفق الميعاد المتبقى على الرحلة.