عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية

عروض اسواق العثيم لهذا الأسبوع لا مثيل لها، ويشمل العرض كل المنتجات كحليب نادك كامل الدسم وحليب نادك، كابتن حليب بالشيكولاتة، وكريمة نادك للطبخ، وجبن نادك موزاريلا مبشورة، وأيضاً يوجد فالعرض الاسبوعي لأسواق العثيم هذه المنتجات زيت زيتون نادك عضوي اسباني، وزيت عافية ذرة وزيت عافية دوار الشمس وسوف نتناول تفاصيل العرض بالتفصيل. عروض أسواق العثيم على زيت الزيتون والزيت النباتي: عروض أسواق العثيم على زيت الزيتون والزيت النباتي: زيت زيتون نادك عضوي أسباني عالي الجودة، 500مل للحبة السعر قبل العرض 26.95 ريال سعودي و داخل العرض 18.95 ريال سعودي.

أحصل على العرض الأن زيت زيتون نادك بكر ممتاز 1لتر، للحبة السعر قبل العرض 53.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 32.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية بكر ممتاز عضوي 500مل عبوة التوفير، للحبة السعر قبل العرض 24.25 ريال سعودي وداخل العرض 19.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة دوار الشمس لا غنى عنه وعن جودته ومذاقه في الأطباق اليومية،

2×1.5لتر +500مل مجاناً الربطة السعر قبل العرض 45.90 ريال سعودي وداخل العرض 37.95 ريال سعودي.

2×1.5لتر +500مل مجاناً الربطة السعر قبل العرض 45.90 ريال سعودي وداخل العرض 37.95 ريال سعودي. زيت عافية ذرة 2×1.5لتر +500مل مجاناً عرض التوفير اشتري واحدة وأحصل على 2 مجاناً، الربطة السعر قبل العرض 54.95 ريال سعودي وداخل العرض 43.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان : حليب نادك كابتن حليب بالشوكولاتة يعشقة كل الأطفال، 18×185مل السعر للكرتون قبل العرض 27 ريال سعودي وداخل العرض 21 ريال سعودي.

العرض حتى نفاذ الكمية، حليب نادك كامل الدسم طويل الأجل 18×200مل للكرتون السعر قبل العرض 27 ريال سعودي وداخل العرض 21 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان : ويشمل العرض الأسبوعي لأسواق العثيم أنواع قهوة النسكافيه بكل انواعها واسعار متفاوتة. قهوة نسكافية 3×1 اكياس 20جم لبداية يوم مشرق، 10+30 حبة مجاناً للكيس السعر قبل العرض 40.50 ريال سعودي وداخل العرض 30.95 ريال سعودي.

العرض حتى نفاذ الكمية قهوة نسكافية ريد مق زجاج 200جم للحبة السعر قبل العرض 37.95 ريال سعودي و داخل العرض 27.95 ريال سعودي.

قهوة نسكافية جولدن بلند 200جم جودتها عالية ومذاقها لا مثيل له،

للحبه السعر قبل العرض 43.95 وداخل العرض 36.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على البسكويت : هذا العرض لعشاق أجود أنواع البسكويت، بسكويت ماكفتيز نخالة 400 جرام للحبة السعر قبل العرض 12.50 ريال سعودي وداخل العرض 8.95 ريال سعودي.

ويفر ريكو محشوة بالشوكولاتة 19جم الإستمتاع بمذاق الشوكولاتة مع الويفر اللذيذ، للعلبة السعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي.

بسكويت اولكر سندوتش 20×22.5جم

للعلبة السعر داخل العرض 10.50 ريال سعودي.

للعلبة السعر داخل العرض 10.50 ريال سعودي. بسكويت شاي اولكر 12×75جم أجود أنواع البسكويت السادة، للربطة السعر قبل العرض 13.25 ريال سعودي وداخل العرض السعر 10.75 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على البسكويت : الوسوم

عروض اسواق العثيم لهذا الأسبوع لا مثيل لها، ويشمل العرض كل المنتجات كحليب نادك كامل الدسم وحليب نادك، كابتن حليب بالشيكولاتة، وكريمة نادك للطبخ، وجبن نادك موزاريلا مبشورة، وأيضاً يوجد فالعرض الاسبوعي لأسواق العثيم هذه المنتجات زيت زيتون نادك عضوي اسباني، وزيت عافية ذرة وزيت عافية دوار الشمس وسوف نتناول تفاصيل العرض بالتفصيل. عروض أسواق العثيم على زيت الزيتون والزيت النباتي: عروض أسواق العثيم على زيت الزيتون والزيت النباتي: زيت زيتون نادك عضوي أسباني عالي الجودة، 500مل للحبة السعر قبل العرض 26.95 ريال سعودي و داخل العرض 18.95 ريال سعودي.

أحصل على العرض الأن زيت زيتون نادك بكر ممتاز 1لتر، للحبة السعر قبل العرض 53.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 32.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية بكر ممتاز عضوي 500مل عبوة التوفير، للحبة السعر قبل العرض 24.25 ريال سعودي وداخل العرض 19.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة دوار الشمس لا غنى عنه وعن جودته ومذاقه في الأطباق اليومية،

2×1.5لتر +500مل مجاناً الربطة السعر قبل العرض 45.90 ريال سعودي وداخل العرض 37.95 ريال سعودي.

2×1.5لتر +500مل مجاناً الربطة السعر قبل العرض 45.90 ريال سعودي وداخل العرض 37.95 ريال سعودي. زيت عافية ذرة 2×1.5لتر +500مل مجاناً عرض التوفير اشتري واحدة وأحصل على 2 مجاناً، الربطة السعر قبل العرض 54.95 ريال سعودي وداخل العرض 43.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان : حليب نادك كابتن حليب بالشوكولاتة يعشقة كل الأطفال، 18×185مل السعر للكرتون قبل العرض 27 ريال سعودي وداخل العرض 21 ريال سعودي.

العرض حتى نفاذ الكمية، حليب نادك كامل الدسم طويل الأجل 18×200مل للكرتون السعر قبل العرض 27 ريال سعودي وداخل العرض 21 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان : ويشمل العرض الأسبوعي لأسواق العثيم أنواع قهوة النسكافيه بكل انواعها واسعار متفاوتة. قهوة نسكافية 3×1 اكياس 20جم لبداية يوم مشرق، 10+30 حبة مجاناً للكيس السعر قبل العرض 40.50 ريال سعودي وداخل العرض 30.95 ريال سعودي.

العرض حتى نفاذ الكمية قهوة نسكافية ريد مق زجاج 200جم للحبة السعر قبل العرض 37.95 ريال سعودي و داخل العرض 27.95 ريال سعودي.

قهوة نسكافية جولدن بلند 200جم جودتها عالية ومذاقها لا مثيل له،

للحبه السعر قبل العرض 43.95 وداخل العرض 36.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على البسكويت : هذا العرض لعشاق أجود أنواع البسكويت، بسكويت ماكفتيز نخالة 400 جرام للحبة السعر قبل العرض 12.50 ريال سعودي وداخل العرض 8.95 ريال سعودي.

ويفر ريكو محشوة بالشوكولاتة 19جم الإستمتاع بمذاق الشوكولاتة مع الويفر اللذيذ، للعلبة السعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي.

بسكويت اولكر سندوتش 20×22.5جم

للعلبة السعر داخل العرض 10.50 ريال سعودي.

للعلبة السعر داخل العرض 10.50 ريال سعودي. بسكويت شاي اولكر 12×75جم أجود أنواع البسكويت السادة، للربطة السعر قبل العرض 13.25 ريال سعودي وداخل العرض السعر 10.75 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على البسكويت :

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