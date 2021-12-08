نحاس: إتصال ماكرون وبن سلمان بميقاتي لم يتطرق للإجراءات الخليجية الأخيرة

دوت الخليج :- كشف النائب اللبناني ​نقولا نحاس​، في تصريح تلفزيوني مقتضب، أن "الاتصال بين الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ و​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، برئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، لم يتطرق للإجراءات الخليجية الأخيرة وأتوقع العودة عنها قريبا".

ولفت الى أن "الإتصال الذي حصل هو خطوة أولى ستتبعها خطوات"، و اضاف الى أن "هناك مبحث جدي ل​دعم​ ​لبنان​ وحكومته و​الرياض​ أعطت مؤشرا على الدفع باتجاه ذلك".

وأوضح النائب نحاس، أن "المكالمة استمرت لدقائق والتفاصيل ستبحث لاحقا".

الجزيرة