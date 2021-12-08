دوت الخليج :- كشف النائب اللبناني نقولا نحاس، في تصريح تلفزيوني مقتضب، أن "الاتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم يتطرق للإجراءات الخليجية الأخيرة وأتوقع العودة عنها قريبا".
ولفت الى أن "الإتصال الذي حصل هو خطوة أولى ستتبعها خطوات"، و اضاف الى أن "هناك مبحث جدي لدعم لبنان وحكومته والرياض أعطت مؤشرا على الدفع باتجاه ذلك".
وأوضح النائب نحاس، أن "المكالمة استمرت لدقائق والتفاصيل ستبحث لاحقا".
الجزيرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نحاس: إتصال ماكرون وبن سلمان بميقاتي لم يتطرق للإجراءات الخليجية الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.