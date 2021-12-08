الصحة العالمية: القضاء على كورونا يتحقق بالتوزيع العادل للقاحات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد بن سالم المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية تعتز بالشراكة مع الفريق الاستشارى الإسلامى وتقدر إسهاماته الكبيرة لدعم صحة الناس فى إقليمنا.





وأعرب عن بالغ تقديره للدور الرائد للفريق الاستشارى الإسلامى فى دعم الجهود العالمية الرامية إلى استئصال شلل الأطفال، مضيفًا أن أعضاء الفريق الاستشارى الإسلامى قد تعاونوا مع المؤسسات الصحية الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، لتوعية المجتمعات بأهمية التلقيح ومواجهة الخرافات المتعلقة باللقاحات، وتيسير الحصول على اللقاحات فى المناطق التى يتعذر الوصول إليها.

وأوضح أن من نتائج هذه الجهود الكبيرة انخفاض عدد حالات شلل الأطفال البرى المبلغ عنها حتى الآن فى 2021 إلى حالتين اثنتين فى أفغانستان وباكستان، مقارنة بـ140 حالة فى العام 2020 و174 حالة فى العام 2019، فى مؤشر واضح على نجاح تلك الجهود، وبما يقربنا خطوة من هدفنا المتمثل فى استئصال شلل الأطفال من العالم أجمع، لافتًا إلى أهمية استمرار هذا التعاون البناء مع الفريق الاستشارى الإسلامى لإتمام المهمة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا قد أبرزت الدور المهم للمؤسسات الدينية والقادة الدينيين فى الاستجابة لطوارئ الصحة العامة، إذ كان هناك تعاون حثيث معهم للتخفيف من آثار الجائحة والحد من آثارها عبر الفتاوى والخطب والدعوة ونشر المعلومات الصحيحة والموثوق بها، كما تعاونت منظمة الصحة العالمية مع الفريق الاستشارى لإعداد إرشادات للتجمعات والشعائر الدينية الحاشدة.

ولفت إلى أن الفريق كان شريكا رئيسًا فى استراتيجية المنظمة الرامية إلى إشراك المؤسسات والجهات الدينية الفاعلة فى دعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، إذ أصدر الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى رسائل دينية لنشر هذه الرسائل دعمًا للتدابير الصحية الوقائية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومنها التباعد البدنى وغسل اليدين وارتداء الكمامات.

وشدد الدكتور أحمد المنظرى على أهمية مواصلة الإجراءات والتدابير الصحية والحملات التوعوية، رغم انخفاض حالات الإصابة والوفيات فى إقليمنا، فالجائحة لم تنته بعد، وهناك قلق بالمنظمة إزاء التراخى السابق لأوانه فى تطبيق التدابير الاجتماعية والصحية.

وأكد أن النجاح فى مهمة القضاء على الجائحة لن يتحقق إلا بتحقق التوزيع العادل للقاحات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية واستمرار العمل مع جميع أصحاب الشأن وفى مقدمتهم المؤسسات الدينية، وعلماء الدين.

وأضاف أن المنظمة ملتزمة بتوسيع نطاق تعاونها مع الفريق الاستشارى فى مناحٍ أخرى غير شلل الأطفال وجائحة فيروس كورونا، لتقديم المزيد من الدعم لأولويات الصحة العامة، مع دعمنا لتعاون الفريق الاستشارى مع الجامعة الإسلامية العالمية فى ماليزيا لإعداد دراسات بحثية توفق بين وجهات النظر التقنية والدينية بشأن موضوعات جديدة فى مجال الصحة العامة، مؤكدًا أن الفرق التقنية بمنظمة الصحة العالمية مستعدة لدعم هذه المبادرة المهمة والاستفادة من نتائجها النهائية لتعزيز الوعى المجتمعى بشأن تدخلات الصحة العامة الأساسية.

ويعتبر الفريق الاستشارى الإسلامى اتحادا إسلاميا، تم إنشاؤه فى عام 2013 بين الأزهر ‏الشريف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجموعة البنك الإسلامى ‏للتنمية، ويضم علماء دين وخبراء تقنيين.‏

ويحرص الفريق على مواصلة دعم المبادرات العالمية الساعية لحماية صحة الإنسان، وإذكاء الوعى بالقضايا ذات الأولوية فى مجال الصحة ‏العامة فى المجتمعات المحلية، من خلال المواءمة بين وجهات النظر التقنية والدينية، والاستفادة ‏من علماء الدين والأئمة وأصحاب التأثير فى المجتمعات.