موعد مباراة الهلال والفيحاء الجمعة 2021/12/10 بطل أسيا يعود للمسابقات المحلية أستعداداً للمونديال

عشاق الساحرة المستديرة مع موعد مع رؤية زعيم أسيا من جديد، عندما يحين موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللقاء المنتظر سوف يلعب يوم الجمعة 2021/12/10 على ملعب استاد الملك فهد الدولي معقل زعيم أسيا، تلعب مباراة أخرى في نفس اليوم وهي مباراة النصر والطائي، الهلال بطل أسيا الذي يسعى من خلال المباراة أن يحصل على الثلاث نقاط، حتى يعود لمكانه الطبيعي في صدارة الترتيب، بينما منافسة اليوم نادي الهلال سوف يقاتل بقوة للخروج بنتيجة إيجابية، تضعه في المربع الذهبي والدخول في منافسة الكبار.

الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعهم من خوض 10 مباريات، وهو أقل الفرق من حيث عدد المباريات التي خاضها، نظراً لمشاركة الزعيم الأسيوية في بطولة دوري أبطال أسيا، والتي فاز بها مؤخراً على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، حقق الزعيم الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 16 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف، بينما منافسة اليوم الفيحاء يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تدخله المربع الذهبي، الفيحاء في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من لعب 12 مباراة، فاز في 5 تعادل في 3 هزم في 4 سجل 13 وعليه 11 هدف.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري

14.40 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

15.40 : بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

16.40 : بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية.

17.40 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق، لبنان. سوريا، اليمن، فلسطين.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 10 5 5 0 20 10:16 6 20 5 الفيحاء 12 5 3 4 18 11:13 2 18 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 11 5 2 4 19 14:18 4 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 15 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11 16 الطائي 12 3 1 8 18 19:9 -10 10

ترتيب الدوري السعودي للمحترفينالقناة الناقلة

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