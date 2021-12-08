152.2 مليون دولار قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني في العام الماضي

دوت الخليج :- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، إن الأردن وفلسطين يعملان على تيسير إقامة شراكات ثنائية مستدامة في المجالات التجارية والصناعية وغيرها، تساهم في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة برئاسة الشمالي، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي وبمشاركة وزراء النقل وجيه عزايزة والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة والزراعة خالد الحنيفات ونظرائهم الفلسطينيين والسفير الأردني في رام الله محمد أبو وندي وعدد من مسؤولي البلدين.

وتبحث اللجنة عددا من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف الشمالي "تأتي اجتماعاتنا هذه في ظروف عصيبة يشهدها العالم جرّاء جائحة كورونا دليلا جليّا على تميز العلاقات المتميزة التي تجمعنا، واضعين نُصبَ أعيننا إيجاد حلول عملية لكل ما يعترض حركة التبادل التجاري بين بلدينا من عوائق في امتثال فعلي للتكليف المُناط بنا من قِبل قيادتَي البلدين واستجابة للآمال المعقودة علينا من الشعبين الأردني والفلسطيني. ولأن اجتماعات هذه الدورة لا تأتي بمعزل عما سبقها فإننا نتطلع لجعلها مقدمةً لإضافة المزيد إلى إنجازات عديدة تحققت بالفعل".

وقال إنه وفي ضوء المعيقات التي تواجها العلاقات الأردنية الفلسطينية الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية التي تحدّ من انسياب البضائع إلى السوق الفلسطيني في ظل سيطرة الجانب الآخر على المعابر الحدودية بين البلدين، أصبح لِزاما إيجاد حل لتلك المعيقات ووضع الأطر الفعالة الكفيلة بتنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.

وأوضح بيان صحفي أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني في العام الماضي بلغت 152.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 6.3% عن العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني 50.5 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2019.

وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني 115.7 مليون دولار بزيادة بلغت 30.2% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني خلال الفترة نفسها من العام الحالي 43.3 مليون دولار بزيادة بلغت 53.7% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الشمالي أن الفرصة سانحة لتعزيز التبادل التجاري ودفعه ليصل إلى المستوى المنشود في إطار العلاقات التجارية المميزة وتقارب طبيعة السوقين ونمط الاستهلاك في البلدين، مضيفا "نتطلع إلى أن ينبثق عن هذه اللجنة المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة وتحقيق المزيد من الاتفاقات والصفقات التجارية".

وتابع "نتطلع أيضا لتفعيل مضامين الاتفاقيات التي كانت قد وُقعت والعمل على تطبيقها وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وكُلّي ثقة بأن ما سيتم بحثه في هذه اللجنة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والصناعات الدوائية والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها وما سيتم توقيعه في نهاية أعمال هذه الدورة، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا وسيُسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية".

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي "هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث جملة قضايا وتحديات تعيق التجارة بين البلدين.

وأضاف العسيلي أن لدى الفلسطينيين العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3) وإزالة المعيقات التجارية بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

وبحسب البيان ستواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء واستكمال مناقشة أجندة أعمالها والموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ووثائق الاتفاقيات المزمع التوقيع عليها ورفع خلاصة أعمال اللجنة إلى اللجنة العليا التي ستلتئم برئاسة رئيسي وزراء البلدين في رام الله الخميس.