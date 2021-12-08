وكلاء السياحة والسفر : إجراء فحص كورونا للقادمين إلى الأردن سيقلل الحركة السياحية

دوت الخليج :- توقع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، الثلاثاء، أن تقل الحركة السياحية بعد قرار وزارة الداخلية بإلزام القادمين إلى الأردن بإجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من القدوم.
وقال هلسة : إن القرار سيرفع سعر برنامج الحج والعمرة 70 دينارا، موضحا أن أسعار فحوص كورونا سيتحملها المسافر، ومشيرا إلى استياء وكلاء السياحة من القرار.
وأشار إلى أن فحص الكشف عن الفيروس في المطار يصل إلى 28 دينارا عند الوصول إلى الأردن، إضافة إلى 40 دينارا عند مغادرة السعودية.
وزارة الداخلية قالت، إن جميع القادمين إلى الأردن ملزمون بإجراء فحص كورونا (PCR) حال وصولهم إلى المطار، ولن يتم استثناء متلقي اللقاح الواقي من كورونا ، وفق المملكة .
وأوضحت أن القرار سيسري اعتبارا من يوم الأحد المقبل وفي المعابر كافة.
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