دوت الخليج :- في كتاب بعثه وزير الصحة لوزير الداخلية طلب ان يجري فحص كورونا لكل القادمين للاردن .... واذا ثبت اصابة شخص يتم حجره مؤسسيا في احد الفنادق لمزة 14 يوما .

غير ان اللافت في كتاب الوزير هو ان على مرتادي الحفلات والتجمعات عليهم الحصول على فحص سلبي .. وما يثير في الكتاب هو اشتراط ان لا يكون قد مضى اكثر من 6 شهور على الجرعة الثانية .

تاليا صورة عن كتاب متداول لوزير الصحة :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة : الجرعة الثانية تعتبر لاغية اذا مضى 6 شهور على تلقيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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