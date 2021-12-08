مبادلة تستحوذ على حصة 1.9 في المئة في شركة "سيبور" الروسية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي تدير محفظة عالمية من الأصول بقيمة 243 مليار دولار أميركي، الأربعاء، عن إبرام صفقة تعد الأكبر لها في مجال الاستثمار في روسيا، وذلك بالاستحواذ على حصة قدرها 1.9 في المئة في شركة "سيبور"، أكبر شركة بتروكيماويات متكاملة في روسيا، وواحدة من أسرع الشركات نموا في قطاع البتروكيماويات العالمي.

وتعد شركة "سيبور" التي تأسست عام 1995، رائدة في قطاع صناعة البتروكيماويات الروسية، وتدير الشركة نموذج أعمال متوازن ومتكامل وتقدم خدماتها لأكثر من 1800 عميل في 100 دولة حول العالم. وتتبنى الشركة حاليا استراتيجية وإطار عمل تحوّلي يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ومن المتوقع أن يمكّن هذا الشركةَ من التطور لتصبح واحدة من أبرز المساهمين في تحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

وقد تم الاتفاق بين مبادلة وشركة "سيبور" على شروط صفقة الاستحواذ قبل اندماج "سيبور" مؤخراً مع شركة "تايف"، والذي كان ضرورياً لتعزيز مكانة الشركة في أسواق البولي أوليفين والمطاط، ونمو مشاريعها الرأسمالية، وتمكينها من استكشاف مزيد من فرص التعاون مع جهات أخرى.

وبهذه المناسبة، قال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج مبادلة للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة: "تتمتع مبادلة وسيبور بشراكة راسخة منذ عام 2015، ويسعدنا أن نصبح اليوم مساهمين في هذه الشركة. إن سجل سيبور الحافل في مجال إنجاز المشاريع الكبرى وواسعة النطاق، إضافة لخلق القيمة لمستثمريها، هو شهادة على تميّز إدارة الشركة، كما أن الاندماج الذي حصل مؤخراً مع شركة "تايف" قد عزز وبصورة كبيرة، مكانة سيبور كواحدة من أكبر الشركات العالمية، وأتاح لها الاستفادة من فرص التعاون والتطور المستقبلي".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في قدرة سيبور على التحوّل لتصبح رائدة في مجال الصناعات منخفضة الكربون، وخلق قيمة دائمة لمستثمريها".

وتأتي هذه الصفقة بين مبادلة و"سيبور" امتداداً لعلاقة شراكة وتعاون طويلة الأمد بين الطرفين، ففي عام 2015 استثمرت مبادلة في محطة سيبور لإعادة الشحن في أوست لوغا.