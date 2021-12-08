دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال تغريدة له على موقع تويتر، إلى حصر السلاح في يد الدولة وحل الميلشيات المنفلتة في العراق
ولفت الصدر إلى أن ما حدث في البصرة تفجيرات سياسية، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون على الأقل، الثلاثاء، من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق.
كما حذر زعيم التيار الصدري من "جر العراق إلى الخطر"، بسبب سعي بعض الأطراف لمزيد من المقاعد البرلمانية.
وأكد الصدر في الوقت نفسه أن حكومة "الأغلبية الوطنية" ستعمل على مكافحة الفساد مهما كان الفاعل ولن تستثني أحد.
وقال الصدر في التغريدة على تويتر إن التفجيرات في البصرة "تنبئ بتفشي الفساد في مفاصل الدولة وهذا ما يزيدنا إصرارا على محاربة الفساد بكافة أنواعه مهما كان الفاعل وأيا كان انتماؤه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. الصدر يدعو لحل "المليشيات المنفلتة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.