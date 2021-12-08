الكويت تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبى وصل إلى الكويت، قادمًا من إحدى الدول الإفريقية التى تم تسجيل إصابات فيها بمتحور "أوميكرون".

ولفت إلى أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح ضد "كوفيد-19" المعتمد فى وقت سابق، وأن المسافر يخضع للحجر الصحى، منذ قدومه وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وطمأن السند، الكويتيين والمقيمين على استقرار الوضع الصحى فى البلاد، مؤكدًا ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بسبل الوقاية كافة التى من أبرزها استكمال التطعيم ضد "كوفيد-19" والمبادرة إلى أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة.