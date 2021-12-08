الرئيس الروسى: نأمل أن تؤدى الانتخابات القادمة فى ليبيا إلى استقرار الوضع

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليونانى، اليوم الأربعاء فى سوتشى: "نفترض أن الانتخابات المقررة فى ليبيا ستجرى ضمن الإطار الزمنى المتفق عليه مسبقا، وستؤدى إلى الاستقرار فى هذا البلد".

وأضاف الرئيس الروسى: أن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المعنية بالمسألة الليبية، بما فى ذلك الدول الرائدة فى الاتحاد الأوروبى "، معربا عن أملة أن يتم التوصل إلى حل يناسب الجميع ويؤدى إلى استقرار طويل الأمد فى ليبيا.