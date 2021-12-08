روسيا: سلمنا مذكرة احتجاج لسفارة واشنطن بشأن تحليق طائراتها قرب حدودنا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها سلمت مذكرة احتجاج لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحليق طائرات أمريكية قرب حدودنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إن بلاده تدين نهج الدول الغربية بفرض عقوبات على بلاده.
وأضاف بانكين في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي"، نُشر اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل الحوار بشكل مستمر حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدا إدانة بلاده دائما لهذه الممارسة.
وتابع بانكين: "على سبيل المثال، في العقيدة المحدثة للتطوير اللاحق لرابطة الدول المستقلة، التي اعتمدها رؤساء بلدان الرابطة في 18 ديسمبر 2020، تم القول إنه عند قيام دول ثالثة بفرض عقوبات اقتصادية ضد عضو أو أكثر من أعضاء رابطة الدول المستقلة، يجب عقد مشاورات لدراسة ذلك، وتم اعتبار ذلك كأحد مجالات التعاون الأولوية في المجال الاقتصادي".
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