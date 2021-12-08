دولة الكويت تعتزم سحب الرخصة القيادية للوافدين الجدد فيها

الكويت تفكر في سحب رخصة القيادة من الوافدين سحب رخصة القيادة من الوافدين أمر وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الركن الشيخ فيصل النواف، بالنقل بتصفية وسحب تراخيص القيادة التي تسمح للوافدين خاصةً، بحيث تتم مراجعة جميع المعلومات الموجودة على الترخيص، وفحص وتحديد مدى انطباق القواعد الواردة في قرار الوزير بما في ذلك الرواتب والمؤهلات بحسب ما أوردته صحيفة الأنباء، ونقلت الصحيفة الكويتية عن الأمن قوله إنه بحسب المعلومات الجديدة سيتم تفتيش حاملي الرخصة، وفي حال عدم التزامهم بالراتب سيلغي الترخيص، وسوف نرصد لكم تفاصيل الأسباب الرئيسية التي أدت غلى التفكير بسحب الرخص القيادية من بعض الوافدين في دولة الكويت.

تفاصيل أسباب سحب رخصة القيادة من الوافدين

وأوضح الأمن إنه بحسب المعلومات الجديدة سيتم تفتيش حاملي التراخيص وإذا لم يتم استيفاء الرواتب تلغى الرخصة وتسحب على سبيل المثال هناك محاسبين وسائقين يحصلون على رخصة قيادة وإذا كان يعمل المحاسب براتب 600 دينار ومؤهلات جامعية، وانتقل إلى وظيفة أخرى براتب 400 دينار في هذا الحالة تسحب الرخصة وبالنسبة للسائقين هناك من حصل على رخصة القيادة لكنه يعمل في وظيفة اخرى كحلاق أو ما شابه في هذه الحالات يتم سحب الرخصة.

والصحفي الحاصل على الرخصة وقد خسر راتبه يوجد هنا استثناء له، ولكنه إذا انتقل إلى مكان آخر يتم سحب الرخصة أيضاً.

ومن شروط الحصول على رخصة القيادة الكويتية للأجنبي أن لا يقل راتب الأجنبي المسجل في تصريح العمل عن 600 دينار كويتي.

كيفية محاولة تجديد رخصة القيادة للوافدين

والجدير بالذمر وأن تمت الأشارة إلى أن رخصة القيادة المجددة تشهد بتطبيق الشروط عليها، وعند عدم تجديدها لن يتم استلامها مرة اخرى وذكرت المؤسسة: من أجل استكمال تجديد الرخصة التجارية، سيتم اتباع العملية التجديدية والأهم من ذلك هو أنه يوجد توفير فرصة جيدة لإعادة الترخيص التي تم الإعلان عنها في الماضي بحيث يتعين على الوافدين الحصول الترخيص الذكي وأن هناك نسبة كبيرة من الأجانب والوافدين تقدموا بطلبات رخصة القيادة الجديدة التي تم إلغاؤها الشهر الماضي لنفس السبب.