عرض تمويل اليسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

عرض تمويل اليسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب، أحد العروض التمويلية بمبالغ مالية كبيرة، والتي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الباحثين عن عروض تمويلية بمزايا عديدة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما يبحث العميل للحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية له .

عرض تمويل اليسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى وسريع بدون كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتيح للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، كما توفر شركة اليسر التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة ، ويمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من هذا العرض التمويلي بأقل راتب شهري.

قامت شركة اليسر بتصميم عرض التمويل الشخصي ، ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. تمويل شركة اليسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا العرض ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. قرض شركة اليسر يتميز بهامش ربح تنافسي. السعودي والمقيم يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة. المواطن المتقاعد يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر ، بأقل راتب تقاعدى. يمكن للعميل الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ، متاحة لدى الشركة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط شهرية حتي 60 شهر.

أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويلكيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، حيث تقدم الشركة العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع العملاء بالمملكة ، كما وفرت الشركة للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، من خلال عدة طرق وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، حيث يمكن للعميل التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عن طريق الموقع الالكتروني للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب المنتج من خلال الذهاب إلى أحد فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل والمتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بتمويل شركة اليسر.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل