التسجيل الضمان الاجتماعي المطور وشروط و رابط التسجيل

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط ورابط التسجيل؛ قامت وزارة الموارد البشرية ببدء العمل بالنظام الاجتماعي المطور وذلك من أجل إيصال الدعم للأسر المستحقة الأكثر احتياجاُ للدعم عن غيرها حيث بدء التسجيل به بالفعل منذ أن تم الإعلان عنه حيث يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بتجديد نظام الضمان الاجتماعي وذلك من أجل إيصال الدعم للأسر الأشد احتياجاً في المملكة السعودية حيث يمكن التسجيل في النظام الجديد لمن تنطبق عليهم الشروط عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد. الضغط على تسجيل جديد ثم تدوين البيانات المطلوبة للتسجيل. إرفاق الملفات المطلوبة ثم تدوين الكود المرسل. الموافقة على الشروط والأحكام. ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية التي لابد من توافرها في المتقدمين للتَسجيل في الضمان الاجتماعي الجَديد وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكذلك الإقامة أي مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يستثنى من الشرط السابق المتزوجة من رجل سعودي والأرملة والمطلقة التي لديها أبناء سعوديين.

كما يستثنى أيضاً المطلقة والأرملة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي وكذلك الأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل.

يشترط أن يقل دخل الأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

يلتزم المتقدم بتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم.

يستطيع أفراد الأسرة في حالة إذا كان عائل الأسرة عاجز وغير قادر على القيام بالتصرف في المعاش اختيار فرد آخر ليكون عائل للأسرة.

إذا كان العائل يمتلك أكثر من أسرة فتأخذ كل أسرة معاش مستقل حيث يتم احتساب كل أسرة على حدة.

أهم شروط الضَمان الاجتماعي الجديد للعاطلين عن العمل 1443

تتمثل شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل في :

لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يقوم بتقديم المستندات التي تثبت عدم حصول العاطل على إي إعانات من أي جهات أخرى.

لابد أن يقوم بتقديم الأوراق التي تثبت عدم قدرته على العمل.

يجب أن لا يقل عمره عن 35 عام.

أن يقوم بتقديم ما يثبت عدم امتلاكه لأي عقارات أي أشياء ملكية.

ألا يكون المتقدم قد قام بالتسجيل في مؤسسة التأمين الاجتماعي من قبل.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل.