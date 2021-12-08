التحقق من تأمين صحي سعودي 1443 عبر مجلس الضمان الطبي

التحقق من تأمين صحي سعودي 1443 برقم الهوية الوطنية هي أحد الخدمات الإلكترونية في المملكة التي يقدمها مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة، وهو هيئة حكومية مستقلة تهدف إلى تطبيق نظام التأمين الصحي المعتمد وتقديم العناية الطبية المطلوبة إلى أقصى حد لكل من يستحقه، ويتيح المجلس إمكانية الاستعلام حول التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية لعام 1443، ويقوم المجلس بتولي ظروف الناس الصحية سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين في أراضي الحجاز ويتولى مجلس الضمان الصحي التعاوني خدمة التأمين الصحي بكل ما يتعلق بها، بهدف تنظيم وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعملون في القطاع الصحي، بالإضافة إلى توفير التأمين لأسرهم والذي يشمل تكاليف الفحص الطبي والتشخيص والعلاج لحالة صحية، والدعم الجسدي والنفسي للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

التحقق من تأمين صحي سعودي 1443

الاستفسار بشأن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية هي خدمة إلكترونية يقدمها المجلس التعاوني للتأمين الصحي في المملكة، والتي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة التأمين الصحي الخاص بهم، للتأكد من صحة صلاحيتها ومعرفة شركة التأمين التي تصدرها، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتأمين الطبي، وتتم الاستشارة عادةً إلكترونيًا عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها من خلال الرابط الإلكتروني لـ هذه الخدمة، ويلزم أيضا اتباع التعليمات التالية:

الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي

ادخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لإصدار وثيقة التأمين الصحي

ادخل رمز التحقق المرئي في المساحة المخصصة له

ثم اضغط على أيقونة OK

أخيرًا، سترى جميع تفاصيل حالة التأمين الصحي والمعلومات المتعلقة بها.

الاستعلام عن التأمين الطبي عبر رقم الحدود

جعل مجلس التعاون الصحي من الممكن التعرف على التأمين الصحي برقم الحدود من خلال الوصول إلى الموقع الرسمي، بحيث يجب على المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل دائم الاستعلام حول صلاحية التأمين، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات التالية: