أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل أبو راس

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رئيس المؤتمر يواسي آل أبو راس

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالكريم محمد مقبل أبو راس، وأولاده، وكافة أفراد الأسرة، بوفاة المغفور له باذن الله تعالى نجله النقيب/ فهد عبدالكريم ابوراس، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يواسي آل أبو راسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالكريم محمد مقبل أبو راس، وأولاده، وكافة أفراد الأسرة، بوفاة المغفور له باذن الله تعالى نجله النقيب/ فهد عبدالكريم ابوراس، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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