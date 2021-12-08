الأمين العام يُدين تفجير البصرة وهجمات داعش فى كردستان العراق

جدة - نرمين السيد - دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذى وقع أمس الثلاثاء فى البصرة جنوب العراق، والذى أسقط عددًا من الضحايا الأبرياء من المدنيين، مشيرًا إلى أن منفذى هذا الهجوم يريدون إعادة العراق إلى الوراء، وأنهم لن ينجحوا فى ذلك بفضل جهود العراقيين وتضامنهم.





ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن "أبو الغيط" قوله إن هناك قوى معروفة تُريد جذب العراق إلى مربع العنف والاحتراب الأهلى، ولكن الشعب العراقى عازمٌ على إحباط مخطط تلك القوى مستعينًا بتمسكه بهويته الوطنية والعروبية وبما حققه من إنجازات أمنية وسياسية. ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده على خطورة المواجهة التى يخوضها العراق حكومة وشعبًا مع تنظيم داعش الإرهابى، بهدف اجتثاث هذه الآفة المُدمرة، وضمان القضاء على هذا التهديد، مُشيدًا بما بذلته القوات العراقية من تضحيات حتى اللن فى مواجهة عدو لا يعرف أى معنى لقيمة الإنسانية. من ناحية أخرى ذكر المصدر أن أبو الغيط استقبل اليوم مدير مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة، حيث تناول اللقاء آخر التطورات على الصعيد العراقى، ولاسيما فى كردستان العراق، وحرص أبو الغيط على تقديم العزاء فى ذوى ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التى نفذها تنظيم داعش فى كركوك وأربيل، مُتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

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