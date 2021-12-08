بوتين يصف المحادثات مع بايدن بأنها منفتحة وبناءة

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليونانى، اليوم الأربعاء فى سوتشى: "إن المحادثة كانت منفتحة وموضوعية وبناءة، ولدينا فرصة لمواصلة هذا الحوار، ويبدو لى أن هذا هو الشىء الأكثر أهمية".

وأضاف الرئيس الروسى:" لقد اتفقت مع الرئيس بايدن على مواصلة النقاش، وسنتبادل وجهات النظر حول موضوع الأمن فى المستقبل القريب"، لافتا إلى أن بلاده ستقدم اقتراحاتها فى غضون أيام قليلة، ربما خلال أسبوع، إلى الجانب الأمريكى لدراستها.