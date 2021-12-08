بايدن: حذرت بوتين من عقوبات لم يشهدها أحد من قبل إذا هاجم...

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من عقوبات لم يشهدها أحد من قبل إذا هاجم أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وقال جو بايدن: حذّرت فلاديمير بوتين من عقوبات "لم يرَ مثلها أبدا" في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم.
وتابع الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم القوة بشكل منفرد ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا.
وفى وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسى للشؤون الدولية، يورى أوشاكوف، إيلاء اهتمام كبير للقضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن.
وقال أوشاكوف -في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء-:" لقد استغرق موضوع أوكرانيا الكثير من الوقت في هذه المحادثات".
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