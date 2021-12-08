مقتل 7 من أفراد قوة حفظ السلام بتفجير في مالي

أعلنت الأمم المتحدة أن سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها في مالي قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع استهدفتهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة MINUSMA في تغريدة عبر "تويتر" إن سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها بوسط مالي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وعادة ما يشن مسلحون وجماعات أخرى هجمات مسلحة في مناطق شاسعة من مالي على الرغم من الوجود الكثيف للقوات الدولية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة نحو 13 ألف جندي في محاولة لاحتواء العنف.
ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها عام 2013، مما يجعلها أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.
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