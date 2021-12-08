بايدن: لن نستخدم القوة من جانب واحد ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "واشنطن لن تستخدم القوة من جانب واحد ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.. وأعتقد أن الرسالة وصلت لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وبينما تواصل واشنطن الترويج لتوجسها من "غزو روسي" قادم لأوكرانيا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "انتشار القوات الروسية على الأراضي الروسية حق مشروع لروسيا في ظل ممارسات حلف شمال الأطلسي في المنطقة... ينبغي على الصحافة الأمريكية أن تقلق للأعمال العدوانية الأمريكية لا الروسية".

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