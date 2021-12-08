الاردن : الاشتباه بإصابات بمتحور أوميكرون

دوت الخليج :- أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور، الثلاثاء، وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من نوع المتحور أوميكرون.

ويجرى بداية فحص الكشف عن فيروس كورونا ( (PCR، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يُجرى فحصين أحدهما فحص التسلسل الجيني، وفق النسور الذي أكد توفر الفحصين.

وأقر النسور بوجود تأخير من قبل وزارة الصحة بإعلان نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا قد يكون ناتجا عن الضغط على المختبرات، وهو ينافي المنطق مطالبا بضرورة إيجاد آليات تنفيذية لتقليص مدة صدور النتائج وتسريعها، ورأى أن المختبرات الخاصة تعمل بفاعلية أفضل.

المملكة