بايدن: إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا أمر غير مطروح على الطاولة

جدة - نرمين السيد - وقال "بايدن" للصحفيين فى البيت الأبيض قبل مغادرته فى رحلة إلى مدينة كانساس سيتى بولاية ميزورى: "هذا أمر غير مطروح على الطاولة"، بحسب ما نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضاف: "لدينا التزام أخلاقى والتزام قانونى تجاه حلفائنا فى الناتو إذا كانوا سيهاجمون بموجب المادة 5، فهذا التزام مقدس.. هذا الالتزام لا يشمل أوكرانيا".

وقال "بايدن" إن الأمر "سيعتمد على ما ترغب بقية دول الناتو فى القيام به أيضًا" لكنه رفض فكرة أن الولايات المتحدة "ستستخدم القوة من جانب واحد لمواجهة روسيا" إذا قامت بغزوها.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد يوم من اجتماعه الافتراضى المتوتر الذى استمر ساعتين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث قال مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى حذر نظيره الروسى من عقوبات اقتصادية قاسية فى حال غزت روسيا أوكرانيا.