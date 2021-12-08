جدة - نرمين السيد - أعلنت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار فى مالى "مينوسما"، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 آخرين فى حالة خطيرة، فى حصيلة أولية، جراء انفجار عبوة ناسفة فى موكب لوجيستى بوسط البلاد.





وأكدت "مينوسما"، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأربعاء، اصطدام موكب لوجيستى لقوات مينوسما، كان فى طريقه من دوانتزا إلى مدينة سيفاريه فى وسط البلاد، بعبوة ناسفة فى منطقة باندياجارا. وأظهرت الحصيلة الأولية، وفاة 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 إصابات خطيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 7 من قوات حفظ السلام وإصابة 3 إثر انفجار عبوة ناسفة بمالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.