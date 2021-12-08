فيينا : فتح شامل للعاصمة فى 19 ديسمبر الجارى و15 مليون يورو لدعم الفنادق

وقال لودفيج فى تصريحات له :" إن الفتح الحذر ضرورة لأن مخاطر متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا لم تتضح بشكل كامل بعد ونريد تجنب حدوث موجة عنيفة من الإصابات مجددا لأن ارتفاع الاشغالات فى المستشفيات قد يدفعنا الى إجراءات أكثر صرامة مرة أخرى".
وأضاف "لودفيج" :"هناك حالة من التناقض الطبيعى بين مكافحة الوباء وحماية المصالح الاقتصادية"، مشددا على أن صحة السكان تحتل الأولوية القصوى فى فيينا.
وأوضح فى تصريحاته أن مشوار الكفاح ضد الوباء مستمر ولم يتم التغلب على الفيروس بعد بسبب تحوراته المتلاحقة، لافتا إلى أهمية حماية النظام الصحى كأبرز الأولويات يليه سوق العمل ثم كفاءة واستمرارية العملية التعليمية.
وأشار "لودفيج"، إلى مشاوراته المستمرة مع خبراء الفيروسات والأطباء ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة فتح العاصمة تدريجيا.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 15 مليون يورو لدعم صناعة الفندقة والسياحة فى الفترة الراهنة ومساعدة المستثمرين فى هذا المجال فى إعادة فتح وتأمين الوظائف الهامة والتدريب المهنى.
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