إضافة مستخدم لمركبه أو إلغاءه عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الخطوات الصحيحة لكل خدمه

إضافة مستخدم لمركبه أو إلغاءه من اهم الخدمات التي ثار التساؤل عليها من قبل السعوديين في الآونة الأخيرة من ضمن ألتغريده الأسبوعية للمنصة. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات أيضا من ضمن التي ثار عليهم التساؤل. ومن أهمها تجديد أقامة من ابشر الكترونيا ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن عوده العمالة من الخارج عبر منصة ابشر الكترونيا بالخطوات الصحيحة المعلن عنها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح إضافة مستخدم لمركبه أو إلغاءه بالتفصيل ومعرفه شروط كلا منهما. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الوصول اليهم الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة.

إضافة مستخدم لمركبه

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من إضافة مستخدم لاحدي المركبات لديه بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما تم الإعلان عن اهم الشروط والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يتم إضافة مستخدم واحد فقط علي كل مركبه.

التأكد من صلاحيه رخصه السير والتامين ساري وعدم وجود بلاغ امني عليها.

يحق للمستفيد قياده المركبة داخل المملكة فقط.

لا تتم الخدمة ألا علي القيادة الخصوصي.

التأكد من وجود رخصه ساريه المفعول.

تشمل الخدمة السعوديين فقط.

كيفيه إضافة مستخدم لمركبه

كما تم الإعلان عن طريقه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحه لكم عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني لمنصة ابشر وتسجيل الدخول الخاص بالمستخدم. الضغط علي خدمات المركبات ثم خدمات ثم إدارة المركبات. اختيار اصدار تفويض مستخدم فعلي.

إلغاء مستخدم لمركبه

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن كيفيه إلغاء مستخدم من مركبه الكترونيا أيضا. ولكن هناك شرط واحد أعلنت عنها المنصة وهو لا يمكن إلغاء التفويض في حاله وجود مخالفات علي المفوض له أو المفوض.

كيفيه إلغاء مستخدم لمركبه

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه إلغاء مستخدم لمركبه والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: