مواجهة ثأرية بروح التأهل.. موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة (تشكيل المباراة)

مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ، جماهير الكرة العالمية والأوروبية على وجه التحديد، الليلة على موعد مع الإثارة والتشويق، حيث لقاءات الجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، حيث يستضيف مساء الأربعاء 8 ديسمبر 2021، ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مواجهة نارية من العيار الثقيل، تجمع ناديي برشلونة وبايرن ميونخ ، في إطار المجموعة الخامسة، والذي شهدت لقاءاتهما تحديدًا في السنوات الأخيرة، إثارة وقوة وندية ليست بالغريبة على الفريقين العريقين.

خلال السطور المقبلة ، سنتعرف سويًا على كواليس والتفاصيل الكاملة و موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار الفريقين في النسخة الحالية من الشامبيونز ليج وموقفها من التأهل إلى دور ثمن النهائي على مستوى البطولة الأقوى أوروبيًا، وكذلك تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة في مختلف المسابقات والمحافل الدولية.

مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

مرة أخرى يجدد البافاري والبارسا العهد مع مواجهة جديدة هذا الموسم، ضمن لقاءات الإياب في دور المجموعات خلال بطولة دوري الأبطال.

ورغم ضمان أصحاب الأرض التأهل إلى الدور الثاني، إلا أن مواجهات الناديين الكبيرين دومًا ما تكون خارج الحسابات.

نستعرض موقف المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة فيما يلي:

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض فريق نادي بايرن ميونخ الألماني ، والذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على رأس المجموعة.

خلال الجولات الخمس الماضية، نجح البايرن على غرار ليفربول وأياكس في تحقيق العلامة الكاملة، بـ5 انتصارات مميزة.

حيث فاز البافاري على كل من برشلونة “ذهابًا” بثلاثية نظيفة ودينامو كييف “ذهابًا” بخماسية بيضاء، ثم انتصر على بنفيكا “ذهابًا” بنتيجة (4-0) وإيابًا بنتيجة (5-2)، وأخيرًا على حساب دينامو كييف (2-1).

ويتصدر بطل ألمانيا المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة وصافي (16) هدفًا.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا ، برصيد 6 ألقاب، كان آخرهم في موسم 2020/2019 على حساب باريس سان جيرمان.

ويتفوق الفريق الألماني على ليفربول صاحب المركز الرابع، والمساوي له في عدد مرات التتويج، بمشاركتين إضافيتين في النهائي الأوروبي، واحتلال المركز الثاني.

على الجانب المقابل، يدخل نادي برشلونة الإسباني مواجهة الليلة، باحثًا عن الثأر لهزيمة لقاء الذهاب، بعد تغيير القيادة الفنية، وتولي نجم وقائد الفريق السابق تشافي تدريب البارسا.

ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل، أو التعادل مع انتظار تعثر بنفكيا ثالث الترتيب أمام دينامو كييف في لقاء الأربعاء.

ويحتل البلوجرانا، وصافة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط وصافي (-4) هدف، من فوزين وخسارتين وتعادل واحد.

إذ حقق برشلونة الفوز على دينامو كييف “ذهابًا” و”إيابًا” بنفس النتيجة (1-0)، فيما تعادل سلبيًا مع بنفكيا “إيابًا”.

بينما خسر الفريق الإسباني أمام بايرن ميونخ “ذهابًا” وبنفكيا “ذهابًا” بنتيجة واحدة (3-0).

يُشار إلى أن برشلونة يحل خامسًا في ترتيب أكثر الأندية الأوروبية تتويجًا بلقب دوري الأبطال ، برصيد 5 ألقاب، آخرهم كان في موسم 2015/2014 على حساب يوفنتوس.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة

على صعيد المواجهات الرسمية، التقى برشلونة وبايرن ميونخ من قبل في 19 مناسبة.

حيث جمعت البافاري والبارسا منافسات كأس الملك محمد الخامس للأندية و كأس جوهان غامبر إضافة إلى دوري أبطال أوروبا و كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم للدوري الأوروبي) و كأس أولي هونيس وكأس أودي، إضافة لمواجهات ودية أخرى.

نجح بايرن ميونخ في الفوز بـ9 مباريات، فيما حقق برشلونة الفوز في 8 مواجهات، وحسم التعادل لقاءين.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز البافاري 35 هدفًا في الشباك الإسبانية، بينما استقبل مرماه 32 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات بايرن ميونخ وبرشلونة ، فكانت فوز بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في اللقاء الشهير في ربع نهائي الموسم قبل الماضي من دوري أبطال أوروبا.

وكان أكبر فوز حققه برشلونة على بايرن ميونخ برباعية نظيفة، وذلك في 3 مناسبات، أبرزهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2009/2008 ، والذي توج به البارسا للمرة الثالثة في تاريخه.

تشكيل مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

أعلن قبل قليل، الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ بقيادة الألماني الشاب جوليان ناجيلسمان، تشكيل بايرن ميونخ في مباراة برشلونة.

وجاءت التشكيلة الأساسية للبايرن على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الحارس المخضرم مانويل نوير.

الحارس المخضرم مانويل نوير. في الدفاع: دايوت أوباميكانو ونيكلاس سولي وبنيامين بافارد وألفونسو ديفيز.

دايوت أوباميكانو ونيكلاس سولي وبنيامين بافارد وألفونسو ديفيز. خط الوسط: كورينتين توليسو وجمال موسيالا.

كورينتين توليسو وجمال موسيالا. خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي وليروي سانيه وكينغسيلي كومان وتوماس مولر.

أما التشكيل الاحتياطي للبافاري، فضم العناصر الآتية:

لحراسة المرمى: زفن أولريخ وكريستيان فروشتل.

زفن أولريخ وكريستيان فروشتل. للدفاع: عمر ريشاردز ولوكاس هيرنانديز ونيانزو كواسي وبونا سار.

عمر ريشاردز ولوكاس هيرنانديز ونيانزو كواسي وبونا سار. مركز الوسط: مارك روكا.

مارك روكا. مركز الهجوم: ماليك تيلمان.

في المقابل، أعلنت القيادة الفنية لنادي برشلونة، بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز عن تشكيل برشلونة في مباراة بايرن ميونخ.

وجاءت التشكيلة الأساسية للبارسا كما يلي:

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

تقام المباراة مساء الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إسبانيا وألمانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكليف الدولي الروماني أوفيديو ألين هاتيجان بإدارة اللقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، وكذلك عبر قنوات BTV Action و Ziggo Sport Golf و Match Football 3 و Cosmote Sport 2 HD و Club RTL و CBC Sport HD و BT Sport 3 HD و Asr TV HD.

أما عن معلق مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ، فعبر فضائية بي إن سبورت يقوم التونسي الشهير عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء المرتقب.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وأبرز نتائجهما التاريخية، إلى جانب تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ .