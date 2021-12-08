بعد دقائق على بدئها.. رفع جلسة النواب لنصف ساعة

دوت الخليج :- فقدت أولى الجلسات الرقابية لمجلس النواب في دورته العادية، نصابها القانوني، بعد أقل من 15 دقيقة على بدئها، إثر مغادرة عدد كبير من النواب للجلسة.

وانسحب عدد كبير من النواب من الجلسة، احتجاجا على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، اليوم، حول إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل والإمارات.

وقرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.